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15 февраля 2021, 17:47

Рачков: резолюция Европарламента по БелАЭС - нежелание объективно оценить этот международный проект

Фото из архива
Фото из архива
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15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Европарламента по Белорусской АЭС в очередной раз продемонстрировала полное нежелание евродепутатов объективно оценить международный проект по строительству атомной электростанции в Беларуси. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Не дожидаясь выводов команды европейских регуляторов о принимаемых на станции мерах безопасности, евродепутаты позволили себе включить в резолюцию заведомо недостоверную информацию, подменив этим компетентное мнение профильных международных и европейских учреждений - МАГАТЭ и Группы европейских регуляторов ядерной безопасности, наделив себя без всяких на то оснований правом судить о глубоко технических аспектах в этой специфической сфере", - сказал Сергей Рачков.

По его словам, преднамеренно политизируя вопрос о строительстве БелАЭС, Европарламент не видит главного - Беларусь своими последовательными действиями демонстрирует приверженность политике открытого и профессионального диалога со всеми заинтересованными странами и профильными организациями для обеспечения глобальной ядерной безопасности в целом и устойчивой эксплуатации Белорусской АЭС в частности. "Уверен, что развитие атомной энергетики в Беларуси внесет значительный вклад в сокращение выбросов парниковых газов и, соответственно, в реализацию Парижского соглашения", - добавил сенатор.-0-

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