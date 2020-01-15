RAEX-Europe подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство RAEX-Europe подтвердило кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне В с позитивным прогнозом, сообщили БЕЛТА в агентстве.

"Поддержку рейтингам оказывают повышение макроэкономической стабильности, о чем свидетельствуют снижение уровня инфляции и волатильности курса рубля в условиях режима плавающего обменного курса, а также увеличение золотовалютных резервов. Кроме того, мы отмечаем разумную фискальную политику и сокращение государственной задолженности", - отметили аналитики агентства.

В то же время отмечается замедление экономического роста при слабых среднесрочных перспективах ввиду неопределенности по поводу компенсации убытков, связанных с российским налоговым маневром. "Последствия повышения стоимости импорта нефти также негативно отразятся на государственном бюджете и платежном балансе. Кроме того, рейтинг сдерживается слабым внутренним финансовым рынком, что наряду с все еще высоким уровнем долларизации ограничивает эффективность механизма денежной трансмиссии", - говорится в отчете агентства.

RAEX-Europe сохраняет позитивный прогноз по рейтингам, что указывает на высокую вероятность их повышения при условии сохранения макроэкономической стабильности, продолжающегося снижения долларизации и предотвращения шоков для бюджета и внешней позиции вследствие изменения характера текущих экономических связей с Россией.

Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) - европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX. С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI).-0-