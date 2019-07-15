RAEX-Europe повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до уровня В

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство RAEX-Europe повысило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня В- до В и подтвердило уровень В в национальной валюте с позитивным прогнозом по обоим рейтингам, сообщили БЕЛТА в агентстве.

"Данное действие отражает укрепление внешней позиции государства с учетом увеличения международных резервов, снижения волатильности обменного курса и окончательной либерализации валютного режима со снятием валютных ограничений. Наряду с этим рейтинг поддерживается стабильным экономическим ростом, снижением долговой нагрузки правительства и улучшением качества фискальной политики", - подчеркнули в RAEX-Europe.

При этом, по оценке агентства, рейтинг сдерживают в том числе скрытые риски в банковском секторе и недостаточно развитый внутренний финансовый рынок, что ограничивает эффективность денежно-кредитной политики.

"Мы сохранили позитивный прогноз по обоим рейтингам, что отражает высокую вероятность их повышения в ближайшем будущем. Можем повысить рейтинги в случае частичного или полного снятия неопределенности в отношении дополнительной финансовой поддержки со стороны России наряду с общим снижением уровня долларизации", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) - европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX. С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI).-0-