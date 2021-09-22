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22 сентября 2021, 11:34

Рахманов: движение на азиатский рынок абсолютно своевременное и соответствует мировым тенденциям

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на азиатский рынок абсолютно своевременное и соответствует мировым тенденциям, заявил журналистам генеральный директор международной ассоциации нового бизнеса "Рэймэй" Сергей Рахманов на полях международного экспертного семинара на тему "Актуальные вопросы обеспечения национального "поворота в Азию", передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, хотел бы сказать, что слово "поворот" не совсем точное. Потому что мы от Азии никуда не отворачивались. Сейчас речь идет о том, что мы гибко реагируем на ту ситуацию, которая складывается вовне, да и внутри. И одна из форм этой реакции - усиление нашего взаимодействия с Азиатским регионом. Причин здесь много. В первую очередь это причины внешние. Мы тесно завязаны с мировой экономикой и реагируем на те процессы, которые в мире происходят. Смещение центра экономической, да во многом и политической тяжести диктует необходимость усиления взаимодействия с нашими традиционными партнерами в Азии и требует установления контактов с новыми. Тем более что Азия сейчас не просто рынки сбыта, а это одновременно и высокотехнологичные страны, которые могут выступать в качестве технологических доноров. Поэтому это движение абсолютно правильное, своевременное, соответствует мировым тенденциям", - сказал Сергей Рахманов.

По его словам, Беларусь здесь не одинока. "Такой своеобразный поворот происходит во многих странах мира, включая Восточную Европу. Поэтому сейчас главное - делать это все системно, комплексно с учетом всех возможностей, используя все виды дипломатии. Как говорится, не только официальной, но и парламентской, экспертной, образовательной, научной и так далее, - отметил гендиректор ассоциации. - Беларусь имеет свои достоинства. Это не только логистика, о которой постоянно говорят, но это еще наш высокий технологический уровень. Потому что мы безусловные лидеры на постсоветском пространстве. Это все признают. В частности, можно сказать, что доля обрабатывающей промышленности Беларуси соответствует высшим мировым стандартам. Плюс к этому у нас достаточно много высоких технологий, о которых пока еще не все знают. По целому ряду направлений мы входим в число мировых лидеров. Не только по экспорту сельхозпродукции, но, например, по рентгеновской технике, приборостроению и по многим другим направлениям".

Кроме того, Беларусь - серьезный и надежный партнер.

"Уважение заслуживается во времени, этого не сделаешь в одночасье. Нужна системная работа, которая Беларусью проводилась на протяжении целого ряда лет. Думаю, что как раз эта работа сейчас будет результироваться в конкретных проектах, шагах. Вопрос заключается в том, что эта работа должна быть хорошо продуманной, всесторонней и с учетом всех активов, которые мы имеем", - констатировал Сергей Рахманов.

Белорусский институт стратегических исследований сегодня проводит международный экспертный семинар-дискуссию на тему "поворота в Азию". В мероприятии, которое проходит в гибридном формате, участвуют ведущие эксперты МИД, Минэкономики, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП, Банка развития, Агентства внешнеэкономической деятельности, Республиканской конфедерации предпринимательства, БГУ, БГЭУ, Академии управления при Президенте. Предусмотрены также выступления зарубежных экспертов. Подведомственными предприятиями массово представлено Министерство промышленности.

Цель мероприятия - "сверка часов" и критическая инвентаризация на уровне заинтересованных в текущем положении дел на азиатском векторе, идентификация проблем, определение путей и инструментов их решения на ближайшую и среднесрочную перспективу. Долгосрочная цель - создание на платформе БИСИ постоянно действующего интеллектуального клуба (площадки) для экспертного обеспечения продвижения национальных интересов в целевых странах, в том числе на уровне носителей бизнес-интересов. В стратегическом плане планируется обеспечить синхронизацию опыта и усилий государственных управленцев, бизнеса (предпринимателей), сектора образования и экспертного сообщества.-0-

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