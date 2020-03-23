Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 20% площадей

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 20,1% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным на 23 марта, сев ранних яровых в стране провели на площади 173,9 тыс. га. Наиболее быстрыми темпами работы традиционно идут в южных регионах: в Брестской области эти культуры посеяли на 65,2% площадей, в Гомельской - на 61,4%. В Гродненской области сев проведен на 15% площадей, Минской - на 7,8%, Могилевской - 7,43%, Витебской - 0,13%.
Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 399,6 тыс. га (46,1% плана). В этом году данные культуры будут размещены на площади 866,6 тыс. га.-0-