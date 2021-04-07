Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 30% площадей

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 30,4% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 7 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 225,9 тыс. га. В Брестской области эти культуры посеяли на 75% площадей, в Гомельской - на 43,3%. В Гродненской области сев проведен на 42,7% площадей, Минской - на 24%, Могилевской - 7,95%, Витебской - 2,27%.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 421 тыс. га (56,7% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 742,1 тыс. га.-0-