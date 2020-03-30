Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 35% площадей

30 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 36,8% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 марта, сев ранних яровых в стране провели на площади 319,2 тыс. га. Наиболее быстрыми темпами работы традиционно идут в южных регионах: в Гомельской области эти культуры посеяли на 91,8% площадей, Брестской - на 85,1%. В Гродненской области сев проведен на 41,9% площадей, Минской - на 26,8%, Могилевской - 26,9%, Витебской - 2,6%.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 546,9 тыс. га (63,1% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 866,6 тыс. га.-0-