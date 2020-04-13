Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 80% площадей

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 81,3% запланированных площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 13 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 699,6 тыс. га. В Брестской, Гомельской и Могилевской областях работы завершены. В Гродненской области эти культуры посеяли на 98,4% площадей, Минской - на 97,9%, Витебской - на 36,3%. В этом году они будут размещены на площади 860,9 тыс. га.

Почву под сев яровых подготовили на 1280,9 тыс. га (49% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.-0-