Ранние яровые посеяли в Беларуси на 65% площадей

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) на 65% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 15 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 479,2 тыс. га. В Гомельской области эти культуры посеяны на 88,6% площадей, в Гродненской - на 85,9%, Минской - на 75,3%, Могилевской - на 34,5%, Витебской - на 19,2%. В Брестской области сев ранних яровых завершен.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 575,5 тыс. га (78,1% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

Также в Беларуси проводится сев льна (уже выполнен на площади 10,82 тыс. га, или 21,8% плана) и сахарной свеклы (16,9 тыс. га, или 18,7%).-0-