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16 апреля 2020, 10:36

Ранние яровые посеяли в Беларуси на 86,4% площадей

Фото из архива
Фото из архива
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 86,4% запланированных площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 16 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 743,7 тыс. га. Практически во всех областях - Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской - работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 45,4% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 28,8 тыс. га (57,2% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 39,2 тыс. га (42,9%), картофель - 1,3 тыс. га (5,99% от запланированного), овощи - 1,25 тыс. га (27,7%). Кукуруза на зерно посеяна на 25,4 тыс. га (9,13% плана), на силос - на 24,9 тыс. га (2,92%).

Как сообщалось ранее, в этом году яровой сев будет проведен на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу - 91,5 тыс. га, картофель - 21,7 тыс. га, овощи - 4,5 тыс. га, кукурузы - 1131,5 тыс. га.-0-

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