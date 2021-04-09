Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 40% площадей

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 38,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 9 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 286,4 тыс. га. В Брестской области эти культуры посеяли на 96% площадей, в Гродненской - на 61,6%. В Гомельской области сев проведен на 59% площадей, Минской - на 53,2%, Могилевской - 11,32%, Витебской - 5,25%.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 458,8 тыс. га (62,3% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.-0-