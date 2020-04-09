Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 70% площадей

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 69,5% запланированных площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 9 апреля, сев ранних яровых в стране провели на площади 598,2 тыс. га. В южных регионах работы начались раньше, поэтому в Брестской и Гомельской областях сев уже завершен. В Гродненской области эти культуры посеяли на 86,4% площадей, Минской - на 84,5%, Могилевской - 81,7%, Витебской - 20,4%. В этом году они будут размещены на площади 860,9 тыс. га.

Почву под сев яровых культур подготовили на 1077,7 тыс. га (41,2% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.-0-