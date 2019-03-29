Ранние яровые посеяны более чем на 20% площадей

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые культуры посеяны более чем на 20% площадей, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"К посевной подготовлены почвы на 40% запланированных площадей. Сев ранних яровых зерновых произведен на 22% площадей", - сказал Владимир Гракун.

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