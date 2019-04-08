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Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 60% площадей

Экономика 08.04.2019 | 11:05
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8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны в Беларуси на 561,1 тыс. га, что составляет 63,8% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Наиболее быстрыми темпами работы традиционно идут в южных регионах: в Брестской области эти культуры посеяны на 96,6% площадей, в Гомельской - на 86,3%. В Гродненской области сев проведен на 71,1% запланированных площадей, Минской - на 69%, Могилевской - 43,8%, Витебской - 30%.

По данным на 8 апреля, почва под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовлена на 727,9 тыс. га (82,8% плана).

В Беларуси начался сев льна-долгунца. Эта культура посеяна на 5,58 тыс. га (10,85% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 9,58 тыс. га (9,98% плана).

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га.-0-

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Теги
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, посевная
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