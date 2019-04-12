Ранние яровые в Беларуси посеяны более чем на 80% площадей

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны в Беларуси на 718 тыс. га, что составляет 81,7% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Раньше всего работы начались в южных регионах, в результате в Брестской и Гомельской областях сев ранних яровых зерновых уже завершен. В Гродненской области эти культуры посеяны на 83,5% запланированных площадей, Минской - на 86,8%, Могилевской - 72,8%, Витебской - 55,2%.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 9,7 тыс. га (18,9% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 27 тыс. га (28,2% плана). Начался сев картофеля (0,42 тыс. га, или 1,7% от запланированного) и овощей (1,02 тыс. га, или 18,3%). Кукуруза на зерно посеяна на 5,71 тыс. га (2,56% плана), на силос - на 1,18 тыс. га (0,15% плана).

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га.-0-