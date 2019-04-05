Ранние яровые в Беларуси посеяны почти на 50% площадей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны в Беларуси на 49,6% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Ранние яровые посеяны на площади 436,1 тыс. га. Наиболее быстрыми темпами работы традиционно идут в южных регионах: в Брестской области эти культуры посеяны на 90,9% площадей, в Гомельской - на 76,1%. В Гродненской области сев проведен на 58,2% запланированных площадей, Минской - на 51,1%, Могилевской - 25,9%, Витебской - 12,9%.

По данным на 5 апреля, почва под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовлена на 605,7 тыс. га (68,9% плана).

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых).-0-