Ранний урожай клубники привел к снижению цен, но ситуация уже стабилизировалась - МАРТ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранний урожай клубники в Брестской области привел к снижению закупочных цен на эту ягоду. В настоящее время ситуация на рынке стабилизировалась и диапазон цен при закупке у населения клубники для переработки установился в пределах 30-70 копеек за килограмм, что вполне устраивает обе стороны - частных производителей и организации, которые ее закупают. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году, по словам специалиста, сезон созревания клубники в Брестской области совпал с аналогичным сезоном в Краснодарском крае России. Обычно он приходится на конец июня, а в этом году ягода созрела уже к первой декаде июня. "Поэтому масса реализации населением клубники в Российскую Федерацию значительно меньше, чем в прошлые годы", - пояснила Наталья Мельникова. В связи с этим на белорусском рынке образовалось большое предложение по продаже ягоды, цены на нее снизились, что, разумеется, вызвало некоторое недовольство среди частных лиц, растивших ягоду и рассчитывавших продать ее по более выгодным ценам.

Представитель МАРТ отметила, что производством клубники в Беларуси занимаются как организованные фермерские хозяйства (они выращивают ягоду, сортируют ее, имеют пакет документов для продажи в торговых сетях и магазинах), так и частные лица, население. Что касается первых производителей, то у них нет проблем с реализацией урожая, а клубнику они продают по цене Br3-6 за килограмм. "Население выращивает наибольшие объемы клубники, которые реализуются на рынках, закупаются системой потребительской кооперации, продаются в различных торговых местах, лотках", - сказала она. На сегодняшний день, по оперативной информации, необходимая для промышленной переработки клубника закупается организациями потребкооперации по цене от 30 копеек.

Белкоопсоюз: сегодня у населения нет проблем, чтобы сдать клубнику "Глава государства поставил перед нами четкую задачу - закупить у населения все излишки клубники, и мы это выполним", - сказал председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

Для продажи клубники в Беларуси организована работа 183 рынков. На сайтах облисполкомов, Минского горисполкома, Белкоопсоюза размещена информация, каким образом можно реализовать ягоду. В Минске для этого есть места на 16 рынках. "Выделено 400 мест для индивидуальных предпринимателей и физических лиц для реализации ягоды. Возможно выделение дополнительно еще 300 мест", - уточнила Наталья Мельникова. Также закупают клубнику у населения организации потребкооперации, юридические лица, частные предприниматели, которые впоследствии реализуют ее на рынках и других торговых местах.

Сегодня в Лунинце состоялась встреча представителей МАРТ, потребкооперации с фермерами и населением. Также непосредственно в самом министерстве прошла видеоконференция с представителями крупных торговых сетей, управлений торговли облисполкомов и Минского горисполкома, Минсельхозпрода. Главной темой встреч была реализация клубники. "В настоящий момент анализ ситуации, сложившейся в республике, и состоявшихся встреч показал, что проблемных вопросов в поставке и реализации клубники нет", - констатировала Наталья Мельникова.

Она добавила, что МАРТ не намерен вмешиваться в ценовую политику и регулировать стоимость клубники. "Государственного регулирования цен по клубнике у нас не существуют. Это сезонный товар. Цены на него формирует спрос", - сказала специалист. Например, в один из дней цена на закупку ягоды организациями потребкооперации в Лунинце колебалась от 70 копеек за килограмм утром до Br3 вечером.-0-