Рапота: бюджет Союзного государства в 2021 году планируется направить на общую созидательную деятельность

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Бюджет Союзного государства в 2021 году планируется направить на реализацию конкретных проектов, которые дадут зримый результат. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня на онлайн-пресс-конференции, состоявшейся во время экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии".

"Одна из основных задумок касается того, что в нашей совместной деятельности должно быть как можно больше созидательных элементов, объединение усилий россиян и белорусов в общей созидательной деятельности - будь то сфера энергетики, типа атомной станции, будь то сфера транспорта", - сказал Григорий Рапота. В качестве примеров он назвал проекты современных высокоскоростных железнодорожных магистралей, автодорогу "Меридиан", которая свяжет Китай, Россию, Беларусь и Европу, создание производств БЕЛАЗа, "Амкодора" и других белорусских предприятий в России. "Мы считаем это очень важным - реализовать нечто ощутимое, что дает рабочие места, что дает возможности для развития", - отметил госсекретарь.

Он также сообщил, что сейчас обсуждается создание в Арктике научного кластера, которым были бы востребованы белорусские и российские технологические наработки. "Вот этого должно быть больше, об этом мы сейчас говорим. И не только говорим, но уже предусматриваем некое оживление деятельности в 2021 году", - подчеркнул Григорий Рапота.

Говоря о реализации бюджета Союзного государства в текущем году, госсекретарь отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не оказала отрицательного влияния на бюджетный процесс. "Сложилась парадоксальная ситуация: из разряда "чем хуже - тем лучше". У нас вопросы реализации бюджета, подготовки бюджета в этом году лучше, чем когда бы то ни было. Программы Союзного государства, у нас их 12, идут очень успешно с точки зрения выполнения графиков, реализации и исполнения бюджетных обязательств. Без каких-то заминок прошло обсуждение бюджета на 2021 год: оно идет в графике, сейчас находится практически на последней стадии", - подытожил Григорий Рапота.-0-