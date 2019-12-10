Рапота о будущем СГ: крупные проекты, транспорт и энергетика

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ближайшем будущем Союзное государство намерено сконцентрировать свои усилия на реализации крупных проектов, а также сферах транспорта и энергетики. Об этом сообщил журналистам в Москве государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, у нас есть вопрос по расширению программ на фоне нашего застывшего бюджета, который не меняется с 2009 года. Сейчас мы эту тему будем прорабатывать, - сказал Григорий Рапота. - Второе - нужно расширить перечень крупных проектов, которые объединяли бы нас в единой созидательной работе. Мы будем решать вопросы, связанные с созданием единого транспортного, единого экономического, единого энергетического пространства".

Научно-практическая конференция "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы" собрала около 500 участников из Беларуси и России, которые представляют все ветви власти, бизнес, академическое и культурное сообщество, ведущие СМИ. Помимо пленарного заседания проходят шесть тематических секций, посвященных вопросам сближения законодательств, формирования единого экономического пространства, модернизации транспортной инфраструктуры, социальной политики в Союзном государстве, сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.-0-