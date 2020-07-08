Рапота: последствия налогового маневра в РФ стали основной проблемой в белорусско-российских отношениях

8 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Последствия налогового маневра, предпринятого в России в нефтяной сфере, стали основной проблемой в белорусско-российских отношениях. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время онлайн-лекции, посвященной актуальным вопросам развития Союзного государства.

"В прошлом году в России введен налоговый маневр, который отразился на всех энергоносителях, - сказал Григорий Рапота. - И, естественно, белорусская сторона поставила вопрос о том, что, поскольку вы приняли такой закон, мы несем убытки. Их можно не считать убытками, но во всяком случае тем планам на формирование бюджета, которые у нас (у белорусской стороны. - Прим. БЕЛТА) были, теперь не суждено сбыться".

По словам госсекретаря, в ответ российская сторона поставила условие: она готова подумать над этим вопросом, но при этом необходимо определиться с тем, какое образование создают два государства. "Были созданы рабочие группы по 31-й дорожной карте, которые по идее должны были ответить на этот вопрос, - отметил госсекретарь. - На этот вопрос окончательного ответа пока нет, а ценообразование пока остается предметом обсуждения".

"Это, пожалуй, основная проблема, которая возникла у нас в экономических отношениях и, наверное, как-то отражается и на политических", - заявил Григорий Рапота.-0-