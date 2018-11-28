Рапота предлагает Беларуси и Псковской области выходить на рынки с совместным продуктом

28 ноября, Псков /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота предлагает Беларуси и Псковской области выходить на рынки, в том числе третьих стран, с совместным продуктом. Эту идею он озвучил белорусским и российским журналистам сегодня в Пскове по итогам встречи с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если посмотреть на торговлю Беларуси с Псковской областью, то в ее структуре можно увидеть точки роста, - сказал Григорий Рапота. - Например, в Псковской области хорошо развито производство комбикормов, в Беларуси в этой сфере также реализуется масштабный проект, и в Союзном государстве готовится программа по комбикормам. Это та сфера взаимодействия, которую мы могли бы предложить".

В качестве другого примера он назвал производство кабельной продукции. "Здесь также можно подумать о том, как объединить усилия и выходить на рынок с совместным продуктом", - отметил госсекретарь. Есть и другие сферы для взаимодействия в промышленности и сельском хозяйстве, добавил он.

Группа белорусских журналистов находится в Пскове в составе пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-