Рапота предлагает с учетом запуска БелАЭС проработать в СГ крупные энергоемкие проекты

28 сентября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота считает необходимым с учетом запуска Белорусской АЭС проработать в Союзном государстве создание крупных энергоемких проектов. Об этом он заявил на VII Форуме регионов Беларуси и России во время секции "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России", передает корреспондент БЕЛТА.

"К числу масштабных энергетических проектов в первую очередь относится Белорусская АЭС. До выхода на запланированную мощность необходимо начать проработку крупных энергоемких проектов. К их числу можно отнести совместные проекты, ориентированные на энергоемкие производства, - металлургия, стекольное производство, нефтехимия, производство электротранспорта, комплектующих и силовых агрегатов", - отметил Григорий Рапота. По его словам, производственные мощности для выпуска такой продукции есть в Ижевске, Нижнем Новгороде и Минске.

Большие перспективы госсекретарь СГ видит в проекте строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург протяженностью почти 2,5 тыс. км. Постоянный комитет Союзного государства взял эту идею в проработку, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. "Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте", - подчеркнул Григорий Рапота.

По его словам, к проекту проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. "Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы, - пояснил он. - Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств. Хочется верить, что с поддержкой законодателей он рано или поздно может быть реализован".

Еще один транснациональный проект - автострада "Меридиан", которая пройдет из Китая через Казахстан и РФ в Беларусь и далее в Европу.

Продолжается работа по отмене роуминга в СГ. "Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально (технически это еще займет какое-то время) решить этот вопрос. Работа идет достаточно интенсивно", - сказал Григорий Рапота.-0-