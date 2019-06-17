Рапота: прорабатывается проект производства самосвалов БЕЛАЗ в России

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается проект производства самосвалов БелАЗ в России. Об этом сегодня сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам госсекретаря, пилотный проект производства на территории России карьерных самосвалов БелАЗ прорабатывают Минпромторг России и Минэкономики Беларуси. Предполагается, что участвовать в проекте будут предприятия "Автодизель" и "Силовые машины".

Григорий Рапота назвал перспективными кооперационные проекты по производству дорожно-строительной, лесозаготовительной, работающей на сжиженном природном газе автомобильной техники.

"Вместе с тем трудно решаются задачи обеспечения равных конкурентных условий системообразующим предприятиям автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения на рынках Беларуси и России", - констатировал он. Вопрос упирается главным образом в цены на энергоносители и разницу в подходах к мерам государственной поддержки, пояснил Григорий Рапота. До сих пор не реализована инициатива о привлечении институтов развития (Банк развития Беларуси и Внешэкономбанк России) к поддержке совместно произведенной продукции для экспорта в третьи страны, добавил госсекретарь.

Стороны на уровне профильных рабочих групп занимаются ликвидацией или снижением ограничений на поставку товаров и доступа к госзакупкам. Речь идет о строительстве, отчасти о промышленности, а также о фармацевтике и сельском хозяйстве.

В 2018 году Беларусь и Россия заранее подписали балансы на 2019 год, отметил Григорий Рапота. Вместе с тем, как обратил внимание госсекретарь, сохраняется такой раздражающий фактор в двусторонних отношениях, как введение временных ограничений на поставки белорусской продукции животноводства и молочной продукции на российский рынок.

Союзные парламентарии сегодня на сессии обсуждают реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Депутатам представлена информация о работе по повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, а также о деятельности по развитию агропромышленного комплекса в Союзном государстве.

Кроме того, на заседании проанализировано исполнение резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", подведены итоги деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании. Помимо депутатов Парламентского собрания в работе сессии принимают участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, постоянных наблюдателей при Парламентском собрании, члены Молодежной палаты.-0-