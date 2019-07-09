Рапота: торговые споры в белорусско-российских отношениях не должны решаться на уровне президентов

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые споры в белорусско-российских отношениях не должны решаться на уровне президентов или глав правительств. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

По словам Григория Рапоты, эти вопросы должны разбираться в арбитражном суде или на уровне референтной лаборатории (если расходятся показания по качеству продукции). "Есть такая проблема, она возникает. Это достаточно большой раздражитель в наших отношениях, и надо его снимать. И опять же здесь нужно два обстоятельства: первое - политическая воля, второе - профессиональные компетенции. Не должны эти споры решаться на уровне президентов и даже председателей правительств. Они должны решаться на каком-то таком технологическом уровне типа арбитражного суда или референтной лаборатории, если расходятся показания у одних и других по качеству продукции", - отметил он.

Григорий Рапота считает, что вопрос не нужно поднимать выше исполнителей. "Но у нас, к сожалению, это приобрело оттенок межгосударственных отношений", - добавил он.

Говоря о единой промышленной политике в Союзном государстве, Григорий Рапота отметил, что ее нужно выстраивать на основе инноваций. "Такая работа ведется, но есть еще резервы, - считает он. - Научно-технический прогресс должен быть еще более ярко выражен в промышленной политике государств, тогда и ученые будут больше востребованы, и производственные предприятия больше будут стремиться к взаимодействию, нежели к конкуренции".

В целом он считает проект Союзного государства успешным. Только то, что два независимых государства фактически ликвидировали границу, обеспечив свободное передвижение, привело к значительным положительным результатам. Хотя иногда в отношениях возникают сложности из-за недопонимания или недостаточной квалификации людей, которые работают в той или иной сфере. Но, по мнению Григория Рапоты, неразрешимых проблем нет.

Отвечая на вопрос о будущем Союзного государства, Григорий Рапота обратил внимание на то, что хотел бы, чтобы диалог во всех сферах был более глубокий, чтобы для россиян и белорусов еще больше упростился доступ к научным достижениям, культурным ценностям друг друга. "Хотелось бы, чтобы, наконец, то, что мы называем единой структурной политикой, воплотилось в жизнь, чтобы поставленные задачи по единому транспортному, энергетическому пространству обрели четкие очертания", - сказал он.-0-