Рапота: Союзные программы - это совершенствование правовой основы Союзного государства

28 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, который теперь в качестве члена Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России занимается в том числе вопросами интеграции на постсоветском пространстве, считает, что белорусско-российские союзные программы могут быть подписаны 4 ноября. Об этом он сказал корреспонденту БЕЛТА в кулуарах проходящего в Вероне XIV Евразийского экономического форума.

Союзные программы - это совершенствование правовой основы Союзного государства, отметил экс-госсекретарь. Григорий Рапота подтвердил, что в планируемых к подписанию документах содержатся исключительно экономические вопросы, политических тем в них нет. "Если внимательно посмотреть эти 28 программ, то там записано: разработать концепцию, определить перспективы, там же нет такого: решить вопрос валюты", - указал он.

Отвечая на вопрос о появившихся в медийном пространстве вбросах, торпедирующих белорусско-российские интеграционные процессы, Григорий Рапота сказал: "Те, кто выступает против белорусско-российских отношений, ищут основу, подтверждающую эту позицию, они делают подкладку под свою идеологию. Я думаю, что обострение дискуссии на эту тему как раз и связано с предстоящим Высшим госсоветом".

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают практические вопросы и проблемы в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Форум открыла специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день пройдут дискуссии о последствиях пандемии для банков и финансового сектора, технологических инновациях и цифровом переходе, роли фармацевтической промышленности в современной экономике. Речь пойдет и о дебатах о преодолении неолиберальной модели.

Организуют мероприятие некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-