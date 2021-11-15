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Экономика
15 ноября 2021, 17:19

Рапсовое масло на $3,5 млн продали на экспортных биржевых торгах на БУТБ

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 2,3 тыс. т рапсового масла на сумму $3,5 млн реализовано по результатам экспортных биржевых торгов, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Покупателями выступили компании из Литвы, Польши и Эстонии. Всего было совершено 6 сделок, в том числе одна на сумму $1,6 млн, которая стала одной из крупнейших в текущем году по данному виду продукции. При этом, по мнению биржевых аналитиков, каких-либо предпосылок для снижения спроса на белорусское рапсовое масло в Европе в настоящее время не наблюдается.

"Экспортные биржевые котировки на нерафинированное рапсовое масло, выпускаемое отечественными предприятиями масложировой отрасли, достигли своего исторического максимума. С начала года эта продукция подорожала на 65%, и сейчас иностранные участники торгов готовы покупать ее по $1590 за тонну на условиях поставок до границы Беларуси. Более того, спрос постоянно увеличивается, поэтому буквально каждую неделю мы регистрируем очередной рекорд по сумме сделок", - рассказал Роман Янив.

Как пояснили в БУТБ, интерес европейских компаний к белорусскому рапсовому маслу во многом связан с ростом популярности биодизельного топлива, которое стало особенно востребованным на фоне стремительно дорожающей нефти. "Повышению цен также способствует сохраняющийся дефицит семян рапса, вызванный неурожаем в основных странах-экспортерах. С учетом этих факторов предпосылок для снижения объемов реализации рапсового масла через биржевую площадку в обозримом будущем не предвидится", - отметил пресс-секретарь.

По итогам 10 месяцев 2021 года на рапсовое масло пришлось более половины от общего объема экспорта сельхозпродукции через БУТБ. В денежном выражении объем реализации достиг $55 млн, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя 2020 года.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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