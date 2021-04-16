Рапсовое масло обеспечило почти 60% экспорта сельхозпродукции через БУТБ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рапсовое масло обеспечило почти 60% экспорта сельхозпродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам первого квартала 2021 года рапсовое масло стало самым востребованным товаром сельскохозяйственной группы у иностранных компаний, торгующих на Белорусской универсальной товарной бирже. На него пришлось без малого 60% от общей суммы экспортных сделок в сельхозсегменте биржевого рынка. За указанный период зарубежные участники торгов приобрели 18,9 тыс. т продукции переработки рапса на сумму $21,3 млн. Таким образом, в натуральном выражении продажи выросли в 3,4 раза, а в стоимостном - в 5 раз", - рассказал Роман Янив.

По его словам, росту экспортных поставок поспособствовало не только увеличение количества покупателей из основных стран-импортеров, но и выход на новые рынки. "В первом квартале белорусское рапсовое масло в основном поставлялось в страны Балтии и Швейцарию. Эти рынки обеспечили более двух третей экспортных продаж. Вместе с тем появились и новые перспективные направления - Китай, Польша и Россия. Емкость этих рынков значительно превышает экспортные возможности отечественных производителей, поэтому сейчас ведется активная работа по привлечению на биржевую площадку поставщиков рапсового масла из других стран для совершения транзитных сделок. За январь-март сумма таких сделок уже достигла $1,2 млн и продолжает увеличиваться", - отметил пресс-секретарь.

Высокие темпы роста экспорта рапсового масла наблюдаются на БУТБ с конца 2019 года. За 2020-й сумма экспортных сделок с этой продукцией увеличилась в 2,4 раза - с $15,7 млн до $38 млн. При этом сохраняется высокая положительная динамика: за первый квартал текущего года уже реализовано более половины прошлогоднего объема.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-