Расчетная стоимость пакета акций Белинвестбанка составляет Br549 млн - Госкомимущество

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расчетная стоимость пакета акций Белинвестбанка составляет Br549 млн, сообщил журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уточненный расчет стоимости акций Белинвестбанка - Br549 млн", - сообщил Андрей Гаев. Оценки белорусской стороны и зарубежного оценщика сближены.

По его словам, достигнута договоренность о том, что в начале 2020 года будет высказано окончательное видение по этому вопросу со стороны Европейского банка реконструкции и развития. До конца года белорусская сторона подготовит свою информацию для обсуждения сделки по приватизации банка. "Предварительно в январе будет обсуждаться вопрос по сближению позиций", - пояснил Андрей Гаев.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 3 декабря на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком сообщил, что правительство заинтересовано в доведении до логического конца сделки с Европейским банком реконструкции и развития по Белинвестбанку. Сделка с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка обсуждалась также на их встрече 22 ноября в Лондоне.

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси в 2015 году подписали меморандум о взаимопонимании касательно приватизации ОАО "Белинвестбанк".-0-