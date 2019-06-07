Расширен перечень случаев, когда расчеты при импорте могут производиться не со счетов импортеров

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширен перечень случаев, когда расчеты при импорте товаров, работ, услуг могут осуществляться не со счетов импортеров, а в ином порядке, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 30 мая 2019 года №234, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале . Документ принят для урегулирования отдельных аспектов деятельности, связанной с исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - резидентами Беларуси валютного законодательства при реализации товаров, программных продуктов, а также выполнении работ, оказании услуг физическим лицам на территории страны с использованием электронных информационных систем (платежных платформ) нерезидентов.

Постановлением №234 установлено, что резиденты Беларуси вправе рассчитываться по внешнеторговому договору за услуги нерезидента по приему платежей путем удержания нерезидентом своего вознаграждения из сумм, полученных от физических лиц за реализуемые товары, охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выполненные работы, оказанные услуги на территории страны.

При этом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов сохраняется требование о получении только белорусских рублей при расчетах с физическими лицами за товары, программные продукты, работы, услуги, реализуемые на территории республики с использованием электронных систем (платежных платформ) нерезидентов.

Постановление №234 вступит в силу с 18 июня текущего года и будет способствовать развитию дистанционных каналов обслуживания во всех сферах общества, улучшению деловой среды и повышению цифровизации экономики Беларуси.-0-