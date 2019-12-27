Расширен перечень товаров, на которые не действует законодательство о закупках за счет собственных средств

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширен перечень товаров, на которые не распространяется законодательство о закупках за счет собственных средств. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №889 от 29 декабря 2019 года, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень включены два пункта. В частности, речь идет о закупках закрытым акционерным обществом "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" для собственных нужд аминокислот и иных компонентов для производства кормов для животных при условии осуществления этих закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), за исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны.

Действие законодательства о закупках за счет собственных средств теперь не будет распространяться на закупки организациями агропромышленного комплекса у ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" произведенных им аминокислот и иных компонентов для выпуска кормов для животных по ценам ниже справочных максимальных цен, предоставляемых рабочей группой, созданной в соответствии с распоряжением премьер-министра от 19 июня 2009 года No63р".

Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с заинтересованными поручено принять меры по реализации этого постановления.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-