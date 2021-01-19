Расширен перечень товаров, цены на которые может временно регулировать МАРТ

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые могут временно регулироваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
"Перечень дополнен такими позициями, как мясные пищевые субпродукты (кроме субпродуктов из птицы), полукопченая, варено-копченая колбаса, маргарин, перловая крупа, свежий чеснок, свежий сладкий перец, бумажные салфетки", - рассказали в пресс-службе.
Изменение данного перечня дает МАРТ возможность при необходимости регулировать цены на всю продукцию, включенную для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары. В текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9%.-0-