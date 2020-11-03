Рассмотрение антиконкурентных дел в ЕАЭС продлят на срок ковидных ограничений

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рассмотрение дел о нарушении правил конкуренции в Евразийском экономическом союзе будет продлено на срок ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Соответствующие изменения в конкурентом праве ЕАЭС согласованы Советом Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Внесены поправки в порядок рассмотрения дел и методику расчета штрафов за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза во время действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, - отметили в ЕЭК. - Введение государством-членом ограничительных мер на продолжительное время препятствует участию заинтересованных лиц - заявителя, ответчика, представителей антимонопольных органов - в рассмотрении дел о нарушении общих правил конкуренции, а также может привести к нарушению сроков рассмотрения дела. Изменения, внесенные в порядок, предусматривают приостановку срока рассмотрения дела на время действия ограничений".

В ЕЭК напомнили, что, согласно прежнему порядку, максимальный срок рассмотрения дела составляет 120 рабочих дней, при этом не предусматривается приостановление сроков рассмотрения в связи с пандемией.

"Поправки в методику расчета штрафов позволят исключить из сроков давности время, на которое были установлены ограничения в связи с пандемией", - добавили в ЕЭК.-0-