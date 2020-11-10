Растительные масла и кормовые добавки обеспечили более 40% экспорта сельхозпродукции через БУТБ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Растительные масла и кормовые добавки обеспечили более 40% экспорта сельхозпродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Экспорт растительных масел и кормовых добавок через Белорусскую универсальную товарную биржу по итогам 10 месяцев вырос в 2,3 раза и достиг $26 млн. Доля данной продукции в общем экспорте товаров сельскохозяйственной группы составила 43%. В январе-октябре 2019 года этот показатель составлял лишь 17%. Росту экспортных поставок поспособствовал повышенный спрос на белорусские растительные масла в странах Балтии: туда продали продукцию переработки масличных на $14,7 млн. При этом лидером по закупкам стала Литва с суммой сделок $6,2 млн", - сказал Роман Янив.

Еще одним фактором, оказавшим положительное влияние на динамику продаж, стал запуск экспортных торгов свекловичным жомом и мелассой. За полтора месяца через БУТБ реализовано 12,7 тыс. т данной продукции на сумму $1,8 млн. Основной рынок сбыта - страны Евросоюза.

По словам пресс-секретаря, ценовой тренд в текущем году можно охарактеризовать как восходящий. Экспортные биржевые котировки на растительные масла и кормовые добавки растут примерно с середины весны. Например, рапсовое масло, которое является одной из самых востребованных товарных позиций, подорожало с $656 за тонну в апреле до $846 в октябре.

"Сложившаяся на биржевой площадке ценовая конъюнктура в целом отражает текущую ситуацию на мировом рынке, где сокращение объемов производства вызвало существенный рост цен. При этом белорусские биржевые котировки несколько ниже, чем в странах Европейского союза, что делает продукцию наших предприятий более конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-