Растительные масла и свекловичный жом обеспечили около половины экспорта сельхозпродукции через БУТБ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Растительные масла и свекловичный жом в январе - ноябре обеспечили около половины экспорта сельхозпродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Сумма сделок, совершенных в январе - ноябре белорусскими экспортерами растительных масел, свекловичного жома и мелассы на Белорусской универсальной товарной бирже, составила более $38 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи данной продукции за рубеж выросли почти в три раза. Теперь они обеспечивают 47% общего объема экспорта сельхозпродукции через БУТБ", - сказал Роман Янив.

По его словам, стратегические рынки сбыта данных видов продукции - страны Балтии и Западная Европа. В частности, в Литву продано рапсовое масло и свекловичный жом на сумму $11,8 млн, что в четыре раза превышает показатель 2019 года. В тройку крупнейших покупателей также вошла Швейцария ($9,5 млн) и Эстония ($9 млн). Всего же белорусская продукция переработки сельскохозяйственных культур экспортировалась в семь стран.

"Благоприятная ценовая конъюнктура и высокий спрос среди иностранных покупателей стимулируют белорусских производителей. Например, еще недавно свекловичный жом торговался по 118 евро за тонну, а на последней торговой сессии - уже по 178 евро. Устойчивый восходящий ценовой тренд характерен и для рапсового масла и мелассы. Это достаточно востребованная продукция в Европе, и предпосылок для снижения цен в ближайшей перспективе нет", - отметил пресс-секретарь.

В целом по итогам 11 месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции через БУТБ увеличился на 3%, до $80,5 млн. Помимо растительных масел и свекловичного жома, в число ключевых экспортных позиций вошли сухое молоко, сливочное масло и мука.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-