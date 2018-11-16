Равные конкурентные условия для производителей алкоголя создаются в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление, которое позволит обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.

На Национальном правовом интернет-портале сегодня официально опубликовано постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли №80 от 19 октября 2018 года. Согласно документу, в рамках одного субъекта торговли или торгового объекта будет применяться единый уровень торговой надбавки на все виды таких товаров всех производителей независимо от форм собственности, в разрезе наименований классификационных группировок алкогольных напитков в соответствии с общегосударственным классификатором Беларуси, утвержденным Госстандартом в 2012 году.

Уровень применяемой торговой надбавки будет определяться субъектом торговли самостоятельно.

"Данные меры призваны обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков и исключить возможную дискриминацию производителей при реализации субъектами торговли алкогольной продукции за счет установления различных торговых надбавок", - пояснили в МАРТ.

Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.-0-