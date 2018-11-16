Равные конкурентные условия для производителей алкоголя создаются в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление, которое позволит обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.
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Уровень применяемой торговой надбавки будет определяться субъектом торговли самостоятельно.
"Данные меры призваны обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков и исключить возможную дискриминацию производителей при реализации субъектами торговли алкогольной продукции за счет установления различных торговых надбавок", - пояснили в МАРТ.
Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.-0-
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