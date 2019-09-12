Равный доступ на рынки и союзный экспорт - Минпром о предложениях по отраслевой дорожной карте с РФ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности Беларуси предлагает сделать приоритетами отраслевой дорожной карты с Россией равноправие предприятий на общем рынке, проведение единой промышленной политики и продвижение союзного экспорта. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра промышленности Беларуси Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша позиция в том, что мы должны прийти к целевому знаменателю - равнодоступность наших компаний и предприятий на общем рынке. Не секрет, что есть ограничительные меры на нашем рынке и рынке России. Наша позиция - все барьеры снять", - отметил Сергей Гунько. При этом он уточнил, что для некоторых сфер необходимы ограничения. "Но постулат и тренд один - одинаковый, равный доступ предприятий на наши рынки", - подчеркнул он. Для этого дорожная карта будет предусматривать ряд шагов, в том числе изменение национальных законодательств.

Минпром Беларуси также выступает за единую промышленную политику в Союзном государстве. "Не нужно создавать на территории государств предприятия, копирующие тот или иной продукт. Например, у нас есть БелАЗ - компания, которая имеет мировые компетенции, свой продукт, рынок и взвешенную стратегию развития на ближайшие 10 лет. Логично было бы Российской Федерации не развивать или не создавать, скажем так, клона, аналога БелАЗа", - пояснил Сергей Гунько.

Замминистра обратил внимание, что в России есть такое понятие, как специнвестконтракт, что позволяет ее правительству привлекать иностранных инвесторов для реализации проектов и предоставлять им особые условия для создания бизнеса. "Если мы в рамках единой промышленной политики определяем центром компетенции те или иные предприятия в Беларуси или России, то, соответственно, они не должны быть ущемлены конкуренцией со стороны других мировых игроков. Как правило, конкуренция здоровая тогда, когда у нас равные силы. Когда нет - мы понимаем, что идет монополизация", - сказал он.

По словам Сергея Гунько, интеграционные проекты Беларуси и России в промышленности способствуют созданию продукта, который не только интересен внутри общего рынка, но и имеет экспортный потенциал. "Необходимо стимулировать создание и развитие таких продуктов, предложить такой финансовый инструмент, который позволял бы продвигать и продавать их на внешних рынках. Это так называемый союзный экспорт", - резюмировал он.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России был согласован проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт. Теперь сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы.-0-