7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разгрузка очередного танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси начата в порту Одессы, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Танкер вчера прибыл в порт "Южный" и начал разгрузку", - сказал Александр Тищенко.
Нефть будет доставлена на Мозырский НПЗ через нефтепровод Одесса - Броды.
Танкер, на котором было около 95 тыс. т нефти, отправлен из порта "Джейхан" в Турции в сентябре.
Как сообщалось, белорусские НПЗ в октябре планируют переработать 1,7 млн т нефти, в том числе 1,65 млн т российской, включая 80 тыс. т, доставленных по железной дороге.
Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-