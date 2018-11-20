Разработан проект концепции союзной программы по развитию племенного животноводства

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработан проект концепции программы "Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства", сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время III Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

Для повышения продуктивности животноводческой отрасли Минсельхозпрод Беларуси определил направления, которым будет уделено особое внимание в среднесрочной перспективе. Первое направление - внедрение новых технологий в развитие собственной сырьевой и племенной базы, второе - географическая диверсификация экспорта. "В настоящее время разработан проект концепции программы "Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства". В следующем году проект концепции будет представлен на согласование в заинтересованные министерства и ведомства Беларуси и России и внесен в Совет Министров Союзного государства. Считаем, что реализация союзной программы позволит создать в наших странах платформы для развития молочного, мясного скотоводства и свиноводства, эффективного производства продукции животноводства, а также обеспечить получение высокоценной племенной продукции для внутреннего рынка и экспорта", - сказал Игорь Брыло.

Сегодня Беларусь экспортирует мясную продукцию в 17 стран мира. "Но этого явно недостаточно. К примеру, география экспорта молочной продукции охватывает более 50 стран. Нам нужно активнее работать над продвижением мясной продукции на внешние рынки. Для этого необходимо продолжить работу по сертификации мясоперерабатывающих предприятий для получения права поставок на рынки стран Ближнего Востока, Азии, Европейского союза, а также по внедрению современных способов разделки мяса и его упаковки", - подчеркнул замминистра.

III Экспортный форум "Беларусь мясная" проходит в Минске 20-21 ноября. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и отраслевой журнал "Продукт.BY". Участниками мероприятия стали делегаты из 10 стран. На форуме пройдут открытые дискуссии по диверсификации экспортных поставок, взаимодействию производственных компаний с розничными сетями, новым техрегламентам и функционированию электронной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных.-0-