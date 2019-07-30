Разработанный на "Гомсельмаше" высокопрочный чугун позволит выпускать импортозамещающую продукцию

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Разработанный специалистами лаборатории износоусталостных испытаний и других подразделений "Гомсельмаша" совместно с научными сотрудниками НПО "Трибофатика" конструкционный материал - высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки ВЧТГ - позволит выпускать импортозамещающую продукцию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Новый металл запатентован в Беларуси под №15617 "Чугун с шаровидным графитом и высоким сопротивлением усталости".

По словам специалистов, материал имеет особые свойства. Например, высокое сопротивление усталости, уникальную совокупность прочности. Служебные свойства чугуна хорошо регулируются путем нужного подбора режимов термообработки.

Как отметили на предприятии, с внедрением подобного материала у производственников появилась реальная перспектива импортозамещения различных ответственных узлов и деталей сельхозтехники. "В ОАО "Гомсельмаш" работы в данном направлении уже ведутся. К примеру, была поставлена задача изготовить из ВЧТГ и апробировать в работе ножи режущего барабана кормоуборочного комбайна. Связка нож-прижим-болты-основание - одна из самых ответственных в узле режущего барабана кормоуборочного комбайна КВК-800, выпускаемого предприятием уже много лет. В этой связке происходит и контактное взаимодействие с трением всех ее компонентов, и изгиб ножа в момент срезания зеленой массы", - рассказали в пресс-службе.

По мнению разработчиков, перспективы промышленного применения ВЧТГ не ограничиваются исключительно выпуском ножей для кормоуборочной техники. Материал можно применить и в других областях промышленного машиностроения. Например, он может подойти для изготовления валов, в том числе коленчатых и распределительных, различных осей. Огромную выгоду можно извлечь, заменив дорогие и многочисленные кузнечно-прессовые и сварочные технологии, которые применяются при выпуске сложных и крупногабаритных изделий, на чугунное литье с использованием ВЧТГ.

Специалисты добавили, что на "Гомсельмаше" разработан стандарт предприятия на методы определения основных механических свойств высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и анализа микроструктуры. После прохождения всех необходимых процедур он был утвержден постановлением Госстандарта, ему присвоен номер СТБ 2544-2019 "Высокопрочный чугун с шаровидным графитом и высоким сопротивлением усталости. Марки и механические свойства". "Государственный стандарт является нормативным документом, который обеспечивает соответствующее качество ВЧТГ как при производстве в "Гомсельмаше", так и на других промышленных предприятиях", - уточнили в пресс-службе.-0-