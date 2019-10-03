Разработки Института ЖКХ будут направлены на снижение себестоимости коммунальных услуг - Смирнов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработки Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси будут направлены на снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов во время международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конференция проходит в очень ответственное для нас время, когда мы работаем над реализацией важнейших задач, поставленных главой государства и правительством перед жилищно-коммунальным хозяйством страны. Их решение без научного сопровождения не представляется возможным. Только современный подход к развитию, связанный с инновационными технологиями, расширением компетенций персонала, позволит вывести ЖКХ на качественно новый уровень, - сказал Виталий Смирнов. - В этом важную роль должны сыграть НАН Беларуси и ведущие учреждения образования. Поэтому в НАН создан Институт ЖКХ, который обеспечивает на постоянной основе комплексное научное и инновационное сопровождение развития отрасли".

Совместная работа ученых и практиков в первую очередь будет направлена на экономию энергетических ресурсов. "Конечная цель - снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Главное, чтобы это не влияло на их качество", - подчеркнул замминистра.

В Беларуси принята Директива №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны". "Ее реализация позволит выйти на качественно новый уровень предоставления услуг, обеспечить повышение комфортности условий проживания, обеспечить благоустройство населенных пунктов, усовершенствовать структуру управления, создать условия для развития объектов коммунальной инфраструктуры. Алгоритм наших действий понятен и четко изложен в национальных программных документах. Качественное поступательное развитие отрасли является важным условием экономического роста", - отметил Виталий Смирнов.

Институт жилищно-коммунального хозяйства Национальной академии наук создан в январе 2018 года, входит в состав физико-технического отделения НАН. Основными задачами являются системный экономический и ресурсный анализ отрасли, мониторинг затрат и экологическая оценка по направлениям деятельности, разработка энергоэффективных технологий для ЖКХ. Специалисты проводят фундаментальные и прикладные научные исследования, готовят методики научно обоснованных отраслевых нормативов и рекомендаций.

I Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" проходит 3-4 октября в Минске. Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, а также технологического оборудования по основным направлениям отрасли ЖКХ, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли. Среди вопросов, которые рассматриваются на секциях и круглых столах форума, - водоснабжение и водоотведение, тепло- и энергоснабжение, экология городской коммунальной среды, комплексные проблемы цифровизации процессов ЖКХ, актуальные экономические и технологические вопросы. Организована также выставка разработок для системы ЖКХ.-0-