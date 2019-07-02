Разработку около 400 госстандартов предлагается включить в план стандартизации на 2020 год

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт подготовил проект плана государственной стандартизации на 2020 год на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В нем предусматривается разработка изменений в отдельные технические регламенты Таможенного союза, а также около 400 государственных стандартов в области энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, электротехники, химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности.

Ознакомиться с проектом можно на сайте Госстандарта в разделе "Стандартизация/Программы работ". Замечания можно направлять до 1 августа 2019 года в Госстандарт по e-mail: belst@gosstandart.gov.by.

В 2019 году план государственной стандартизации предусматривает разработку около 370 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ), из которых более 320 гармонизированы с международными и европейскими стандартами.-0-