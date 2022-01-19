Разрешительный порядок вывоза планируется установить в ЕАЭС на все виды водных биоресурсов

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется установить разрешительный порядок вывоза для всех видов водных биоресурсов. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о документах, которые проходят общественное обсуждение на правовом портале ЕАЭС, Ия Малкина сказала: "До 10 февраля продлится обсуждение проекта изменений в решение Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 года №30, которыми предлагается распространить разрешительный порядок вывоза, действующий в отношении водных биоресурсов, выловленных в естественной среде обитания, на биоресурсы аквакультуры".

Представитель ЕЭК сообщила также, что до 6 февраля продлится обсуждение инициативного предложения России о продлении срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных видов комплектующих для производства ручных электроинструментов сроком на 3 года. "Предложение направлено на повышение конкурентоспособности российских производителей электроинструментов, создание благоприятных условий для инвестирования в новые проекты по модернизации производственных мощностей, расширение номенклатуры товаров и снижение себестоимости его производства", - пояснила она.

До 7 марта продлится обсуждение проекта изменений в единые карантинные фитосанитарные требования, которые предлагается дополнить нормами в отношении 11 видов вредных организмов, включаемых в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, распространение которых представляет угрозу для фитосанитарной безопасности государств союза.

Ия Малкина обратилась ко всем заинтересованным направлять в ЕЭК свои замечания и предложения по обсуждаемым проектам.-0-