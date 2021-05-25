Развитие биржевого рынка металлопродукции рассмотрят на международном форуме в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 представителей деловых кругов, включая ведущих производителей и поставщиков металлопродукции из РФ, примут участие в круглом столе "Рынок производства и потребления черных и цветных металлов в Республике Беларусь" 27 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Круглый стол организован БУТБ и Российским союзом поставщиков металлопродукции. Планируется обсудить текущую ситуацию на рынке металлопродукции в Беларуси и России, основные тренды 2021 года, а также весь комплекс вопросов, касающихся ее закупок и реализации на биржевых торгах.

"По итогам четырех месяцев доля металлопродукции в биржевом товарообороте составила 25%. В абсолютных цифрах это Br613 млн. Причем по сравнению с январем-апрелем прошлого года сумма сделок выросла на 39%. Наиболее востребованными товарными позициями у белорусских участников торгов были изделия из черных металлов, производимые в РФ. Поэтому особое внимание в ходе круглого стола будет уделено вопросам формирования цен на черный металлопрокат, преимуществам использования схемы "поставка против платежа" при совершении сделок и особенностям взаимодействия продавцов и покупателей металла в условиях пандемии COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Помимо участия в круглом столе, делегация РСПМ посетит ОАО "Минский тракторный завод" и ОАО "Амкодор" для проведения переговоров о сотрудничестве, а также ознакомления с материалами и технологиями, применяемыми при производстве белорусской техники.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Российский союз поставщиков металлопродукции - одна из крупнейших отраслевых ассоциаций России. Членами союза являются около 80 компаний, работающих в различных секторах рынка металлопродукции, - прокат черных и цветных металлов, трубы, метизы, сбор и переработка металлолома и др. В 2011 году между БУТБ и РСПМ подписано соглашение о партнерстве.-0-