Развитие IT-сотрудничества с Беларусью является важным для Узбекистана - посол

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Развитие IT-сотрудничества с Беларусью является важным для Узбекистана. Это отметил на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что в ходе предстоящего визита в Минск главы Узбекистана Шавката Мирзиеева с 31 июля по 1 августа также планируется обсуждение данной тематики. В частности, программой официального визита узбекского лидера предусмотрено посещение Парка высоких технологий.

Посол отметил, что Беларусь достигла больших успехов в развитии IT-сферы, как и во многих других направлениях. Он сказал об интересе узбекистанской стороны к развитию контактов с Беларусью, в том числе в сфере сельского хозяйства, в частности животноводства.

По словам дипломата, Беларусь и Узбекистан не являются странами конкурентами, а экономики дополняют друг друга, поэтому необходимо объединять усилия и сотрудничать с взаимной выгодой.-0-