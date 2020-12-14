Развитие конкуренции и антимонопольные меры обсудили в Минске

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец принял участие в круглом столе "Реализация мер по противодействию монополистической деятельности и развитию конкуренции в Республике Беларусь" Института государственной службы и выступил перед слушателями специальности "Государственное и местное управление" Академии управления при Президенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре учебного заведения.

"Во время встречи Иван Вежновец рассказал о конкурентной политике - деятельности государства, направленной на создание и развитие конкурентной среды, антимонопольное регулирование для содействия росту эффективности производства, лучшего удовлетворения потребностей общества, повышения конкурентоспособности национальной экономики", - отметили в пресс-центре.

Первый замминистра также обратил внимание на основные задачи Министерства антимонопольного регулирования и торговли, среди которых регулирование естественных монополий, деятельности доминантов, государственных закупок и потребительского рынка, развитие конкуренции в отраслях экономики, а также защита прав потребителей и регулирование рекламной деятельности.

Кроме того, во время круглого стола обсудили проблемы тарифного регулирования услуг естественных монополий. Среди них отмечены тарифы ниже себестоимости и их пересмотр без четко установленных критериев и сроков, отсутствие реального учета затрат, формирование себестоимости котловым методом, отсутствие научно обоснованных методических рекомендаций, определяющих предпосылки, порядок и методы установления и изменения тарифов.-0-