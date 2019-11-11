Развитие конкуренции в цифровую эпоху обсудят на международной конференции в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 13-14 ноября пройдет международная конференция, посвященная развитию конкуренции на отраслевых рынках. Цифровизация и связанные с ней вызовы в этой сфере станут одной из основных тем форума, сообщила сегодня журналистам глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Щербина отметила, что конференция привлекла большое внимание международных экспертов. На нее уже зарегистрировались более 160 человек. На панельных дискуссиях планируется обсудить ряд актуальных тем, в том числе развитие конкуренции в здравоохранении, на рынке продовольствия.

Кроме того, 11 ноября в белорусской столице стартовала серия тренингов по конкурентной политике и конкурентному праву с участием профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (сибирский филиал) Ирины Князевой и эксперта Группы Всемирного банка Адама Ясера. Вместе с ними специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли, преподаватели Белорусского государственного экономического университета и других вузов изучат различные аспекты борьбы с картелями, контроля за слиянием компаний и другие вопросы. "Тренинги очень насыщены по программе и содержанию. Они позволят специалистам улучшить практические навыки в части развития конкуренции и противодействия монополистической деятельности в Беларуси", - сказала глава представительства МФК.

Проведение подобных мероприятий предусматривает соглашение о сотрудничестве, которое МФК И МАРТ подписали в апреле текущего года. Стороны наметили большое число совместных направлений работы. Так, общими усилиями готовится программа развития конкуренции, проводится анализ законодательства.

Международная конференция "Развитие конкуренции на отраслевых рынках: теоретические и практические аспекты" (#КонкуренцияБеларусь (#CompetitionBelarus)) пройдет при поддержке МФК и Евразийской антимонопольной ассоциации. Планируется участие руководства белорусского правительства, представительства МФК в Беларуси, членов ЕЭК, руководителей антимонопольных ведомств и ассоциаций из Австрии, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Латвии, Молдовы, России и Румынии.-0-