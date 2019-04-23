Развитие нефтеперерабатывающих производств обсудят на форуме в Мозыре

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 200 специалистов обсудят развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств на научно-технической конференции, которая пройдет в Мозыре 23-25 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Мозырский НПЗ".

Предусмотрен трехдневный формат форума. На конференции планируется участие руководителей и специалистов концерна "Белнефтехим" и предприятий нефтехимического комплекса (ОАО "Мозырский НПЗ", ОАО "Нафтан" и "Полимир", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Гродно Азот" и "Химволокно", ОАО "Белшина", ОАО "СветлогорскХимволокно", ОАО "Гомельский химический завод", ОАО "Лакокраска", ОАО "Завод горного воска" и др.). Ожидаются выступления и представителей компаний-производителей из России, стран СНГ, Европы.

В программе - сессии, посвященные обзору отрасли, планам развития нефтегазо-химической индустрии Беларуси, и презентации перспективных проектов Мозырского НПЗ. Также специалисты обсудят вопросы повышения эффективности производственных процессов.

Представители компаний - ведущих лицензиаров технологических процессов: Axens, DeltaValve, ExxonMobil, Honeywell UOP, KBR представят усовершенствованные технологии, позволяющие улучшить качество и расширить ассортимент получаемой продукции, новейшие разработки в области увеличения глубины переработки нефти. Производители катализаторов - Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов, Газпромнефть-Каталитические системы, КНТ ГРУП, IGS, Grace - расскажут о возможностях по повышению эффективности использования активов. Поставщики решений и услуг для нефтегазовой отрасли - BHGE, Honeywell, Pal, Stamicarbon, Yokogawa и ОАО "Лакокраска" - поделятся практиками успешной реализации и управления проектами, обсудят вопросы оптимизации бизнес-процессов за счет инновационных инструментов и подходов, увеличения надежности и безопасности производства.

Также предусмотрены секции в формате круглого стола, вопросов-ответов.

Во время специальной сессии в режиме 5-минутных презентаций участники ознакомятся с деятельностью компаний - лидеров поставок технологий, товаров и услуг для нефтегазо-перерабатывающей и нефтехимической отраслей.

Совместную научно-техническую конференцию проводят ОАО "Мозырский НПЗ", "Белнефтехим" и Euro Petroleum Consultants.-0-