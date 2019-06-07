Развитие отечественной нефтедобычи важно для энергетической безопасности Беларуси - Ляхов

7 июня, Новополоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Развитие отечественной нефтедобычи важно для обеспечения энергетической безопасности Беларуси. Об этом сегодня заявил журналистам гендиректор "Белоруснефти" Александр Ляхов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная задача перед коллективом - это стабилизация и пусть небольшой, но рост добычи нефти. Действительно, в Беларуси добывается качественная нефть, которая используется для хороших технологических процессов на НПЗ. Поэтому важно и с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны продолжать добычу нефти. Тем более что растет глубина нефтепереработки на белорусских заводах, выход светлых нефтепродуктов. Поэтому каждая тонна добытой в Беларуси нефти очень важна для нашего рынка и страны", - сказал Александр Ляхов.

Он отметил, что отечественная нефть несколько дороже в добыче. "Во-первых, у нас уже истощенные месторождения. Но преимущество нашей нефти заключается в том, что она добывается в логистически развитом регионе - близость НПЗ и рынков по сбыту нефти", - рассказал гендиректор.

По словам Александра Ляхова, "Белоруснефть" продолжит развивать и свои зарубежные проекты. "Да, мы можем продвинуться. И мы это делаем. Сегодня мы активно ведем добычу нефти в Российской Федерации, в Эквадоре. И с каждым годом добычу наращиваем. Работаем по всему циклу - не только добычи, но и нефтесервисных услуг. Особенно в Российской Федерации и в Украине", - сказал он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня на совещании в Новополоцке по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов подчеркнул, что добыча своей нефти - одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны. "При изучении всех материалов, которые мне представлены, мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн т, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития", - отметил он.-0-