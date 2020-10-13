Развитие озимых замедлится из-за похолодания - Белгидромет

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие озимых культур в Беларуси замедлится из-за похолодания, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Теплая для этого времени года погода и хорошая влагообеспеченность на основных массивах способствуют развитию озимых культур. Но во второй половине текущей недели в связи с ожидаемым понижением температурного режима их развитие замедлится. Ухудшатся условия для уборки поздних сельскохозяйственных культур", - сказали в Белгидромете.

По словам агрометеорологов, на большей территории Беларуси в пахотном слое почвы хорошие запасы влаги. А на востоке Витебской, в отдельных районах Могилевской областей - повышенные. Из-за наблюдавшегося дефицита осадков во многих районах западной части страны на момент определения влажности сохранялись удовлетворительные и недостаточные запасы продуктивной влаги. Дожди в ближайшее время пополнят здесь содержание влаги в почве.-0-