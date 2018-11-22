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Развитие перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Индонезии обсудят 24-25 ноября в Минске

Экономика 22.11.2018 | 11:34
Выступает Мохамад Вахид Суприяди
Выступает Мохамад Вахид Суприяди

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индонезия обсудят пути продвижения перспективных направлений двустороннего сотрудничества во время фестиваля, посвященного 25-летию дипломатических отношений, который пройдет 24-25 ноября в "Белэкспо". Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в России и Беларуси по совместительству Мохамад Вахид Суприяди перед началом семинара "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Экспортные перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

В беседе с журналистами посол констатировал рост товарооборота между Беларусью и Индонезией за последний год (на 24%) на фоне общего снижения товарооборота со странами АСЕАН. В этой связи сотрудничество двух стран видится ему довольно перспективным. "Однако, на мой взгляд, наши показатели (по взаимному товарообороту. - Прим. БЕЛТА) могли бы быть выше, именно поэтому мы проводим 24-25 ноября в рамках празднования 25-летия дипломатических отношений между Беларусью и Индонезией фестиваль и выставку, на которых пройдут мероприятия по продвижению перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - сказал он.

По словам посла, на сегодня значительную часть белорусского экспорта в Индонезию составляют поставки удобрений - на их долю приходится 78% в общем объеме экспорта. В свою очередь Индонезия поставляет в Беларусь морепродукты, рыбу, музыкальные инструменты. Большой потенциал, по его мнению, есть в части поставок белорусской техники, в том числе сельскохозяйственной.

Семинар "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Экспортные перспективы" проходит сегодня в Минске. Мероприятие - часть проекта БелТПП "Школа экспорта", проводится в целях содействия дальнейшей активизации торгово-экономических связей с государствами Юго-Восточной Азии, расширения географии экспорта отечественных производителей.

На семинаре его участникам будет представлена информация прикладного характера, необходимая для выхода на рынки стран АСЕАН и продвижения товаров и услуг на этих рынках, будут рассмотрены механизмы повышения эффективности экспортной деятельности белорусских производителей и устойчивости их материально-сырьевого обеспечения, особенности таможенного регулирования при экспорте продукции в страны АСЕАН.

В семинаре принимают участие представители БелТПП, Министерства иностранных дел Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржи, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, Государственного таможенного комитета, сотрудники дипломатических и консульских учреждений Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, представители белорусского бизнеса.-0-

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Теги
Беларусь, БелТПП, Индонезия, сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество, экспорт
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